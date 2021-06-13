Путин рассказал, кто мешает России

Президент России Владимир Путин заявил, что знает, в каком направлении нужно идти для обеспечения интересов государства и что власти будут выявлять всех, кто идет против закона и наносит ущерб стране, в том числе ее имиджу, передает РИА Новости.

Текст интервью российского президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля.

"Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идет против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации... Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы Российского государства", - сказал российский лидер.