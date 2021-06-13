По их словам, около часа длилась встреча наедине премьер-министра Греции и президента Турции в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис договорились на встрече в Брюсселе оставить в прошлом напряженность 2020 года в Эгейском море. Об этом сообщил в понедельник греческий новостной портал Newsbeast.gr со ссылкой на правительственные источники.

"На встрече по просьбе турецкой стороны присутствовал представитель президента Турции Ибрагим Калын, поэтому с греческой стороны в ней приняла участие директор дипломатического офиса премьера Элени Сурани. Дискуссия проходила в хорошей атмосфере, "лед был разбит", и лидеры согласились оставить в прошлом напряженность 2020 года, несмотря на очень важные разногласия, которые продолжают существовать", - цитирует ТАСС источники в греческом правительстве.

"Греция и Турция договорились оставить каналы связи открытыми и не повторять сцен напряженности в Эгейском море, какие были летом 2020 года. Наконец, было решено, что зондирующие контакты между Грецией и Турцией должны проходить в обычном режиме, так же как должны реализовываться меры по укреплению доверия", - отметили источники.

Греция и Турция возобновили в этом году так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и ИЭЗ).