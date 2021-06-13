После великолепной победы на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вернулся в пятерку лучших шахматистов планеты.

Его текущий рейтинг – 2782. Благодаря удачной игре в Румынии наш шахматист поднялся на три позиции в рейтинге ФИДЕ, опередив армянского американца Левона Ароняна (2781), россиянина Александра Грищука (2777) и голландца Аниша Гири (2776).

В последний раз в пятерке мировой табели о рангах Мамедъяров был в мае 2019 года. А его наивысшей позицией является 2-е место, которое он занимал в феврале–апреле 2018 года. При этом самый высокий рейтинг – 2820 – у Шахрияра был в октябре–сентябре 2018 года.

Напомним, в Бухаресте Мамедъяров набрал 6 очков в 9 турах и опередил трех ближайших преследователей – Ароняна, Грищука и американца Уэсли Со – аж на одно очко. Он одержал три победы, обыграв подряд румына Константина Лупулеску, Ароняна и еще одного американского шахматиста Фабиано Каруану.

Теймур Раджабов с 4,5 очка занял 5-е место среди 10 участников. В текущем рейтинге он занимает 10-е место с рейтингом 2763.