Полиция задержала вора, укравшего дорогостоящий жесткий диск видео
В магазине недалеко от станции метро «28 мая» в Баку украли жесткий диск Samsung стоимостью приблизительно 400 манатов. Сотрудники 22-го Насиминского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
В результате оперативных мероприятий, осуществленных «по горячим следам» сотрудниками полиции, совершивший преступление мужчина был задержан и привлечен к ответственности.
Ущерб, нанесенный магазину, возмещен.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления.
По факту проводится расследование.