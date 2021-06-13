Протасевич: «Лукашенко искренне уважаю, но сторонником его не буду»

Белорусский оппозиционер, сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не менял политических взглядов. Он добавил, что стал сотрудничать со следствием из-за осознания вреда, который он нанес стране. Об этом пишет «Коммерсант».

«Я не изменил своих политических взглядов, я могу честно и открыто сказать в общем-то перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента (Беларуси). Так и есть. Да, я его искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента, я не говорю о том, что абсолютно полностью перехожу на сторону государства», — сказал Протасевич на пресс-конференции.

«Никто меня дополнительно ни в чем не убеждал. Я понимаю, почему нахожусь под следствием, понимаю, за какие преступления, я признался, мне придется отвечать»,— добавил он.

Протасевич также сказал, что у него нет ни на что жалоб: «Никто меня не бил, пальцем не трогал».

Как сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, Роман Протасевич сам решил поучаствовать в пресс-конференции ведомства по ситуации с самолетом Ryanair.