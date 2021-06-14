14 июня 2021, 22:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Физулинский район приняли участие в открытии новой подстанции «Физули». АзерТАдж сообщает, что глава государства был проинформирован о работе, проведенной на 110/35/10-киловольтной подстанции.

Новая 110/35/10-киловольтная подстанция в городе Физули построена в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева по оснащению в самые кратчайшие сроки электроэнергией освобожденных от оккупации территорий. Эта подстанция, расположенная недалеко от нового аэропорта и Шушинской дороги, обеспечит электроэнергией всю инфраструктуру, которая будет построена в городе Физули и окрестных селах, включая аэропорт.

Подстанция, в том числе новый Центр управления, оснащена и укомплектована оборудованием, отвечающим самым современным стандартам. Наряду с техническими возможностями, в Центре управления созданы всесторонние условия для плодотворной работы и отдыха сотрудников. Для контроля за работой подстанции в режиме реального времени и направления показателей в систему SCADA ОАО «Азерэнержи» налажена местная диспетчерская система управления микро-SCADA.

Затем Ильхам Алиев посредством управляемой дистанционно диспетчерской системы SCADA ввел в действие реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию «Шукюрбейли». Было сообщено, что подстанция «Шукюрбейли» была расширена и реконструирована для подключения большей части освобожденных от оккупации территорий к общей энергосистеме Азербайджана. Наряду с увеличением силы подстанции, было снесено и построено в современной форме 110-киловольтное открытое распределительное устройство. Здесь создан укомплектованный новым оборудованием Центр управления, оснащенный системами защиты и автоматики, налажена локальная система микро-SCAD, полностью обеспечено цифровое управление подстанцией.