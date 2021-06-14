Станет известен первый соперник «Нефтчи». Наш чемпион, как известно, из-за низкого рейтинга попал в число «несеяных». Накануне жеребьевки УЕФА по традиции разбил команды на группы. В результате число потенциальных соперников «Нефтчи» сократилось с 16-ти до 4-х. Это – «Лудогорец» (Болгария), «Шериф» (Молдова), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) и «Кайрат» (Казахстан).

Завтра, в 14:00 по бакинскому времени, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матчи 1-го раунда пройдут 6/7 и 13/14 июля. А жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится уже послезавтра.

«Нефтчи» для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов нужно пройти четыре раунда. Если новоявленный чемпион Азербайджана проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то отправится во 2-й раунд Лиги конференций. Там для попадания в группу необходимо будет пройти три раунда.

Если «Нефтчи» вылетит со 2-го раунда Лиги чемпионов, то окажется в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и должен будет проходить два этапа, чтобы сыграть в группе.

Вылет в 3-м раунде Лиги чемпионов отправит «Нефтчи» в раунд плей-офф Лиги Европы, то есть в последнюю стадию квалификации.

Наконец, если бакинский клуб дойдет до раунда плей-офф Лиги чемпионов и проиграет там, то попадет в группу Лиги Европы.

Надо также добавить, что в случае поражения в 3-м раунде Лиги Европы наша команда отправится в плей-офф Лиги конференций, а если «Нефтчи» уступит в раунде плей-офф Лиги Европы, то сыграет в группе Лиги конференций.