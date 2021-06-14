Кочарян обещает армянам Гадрут и дырку от бублика наша реакция
Предвыборная гонка в любой стране характерна большими обещаниями партий и политиков, многие из которых опытные аналитики сразу относят к числу невыполнимых. Хотя относятся к ним с пониманием – нужно заручиться голосами избирателей, пусть даже для этого приходится несколько лукавить. Но предвыборные обещания армянских политиков в этом отношении просто метят в Книгу рекордов Гиннесса – настолько они фантастичны.
Остановимся лишь на заявлениях второго президента Роберта Кочаряна – одного из главных претендентов на победу и наиболее опытного среди многочисленных претендентов. Придется проанализировать выступления политика, известного в Азербайджане репутацией головореза и бандита, а в самой Армении - узурпатора и палача, отдавшего приказ о расстреле мирных манифестантов. Но оставим эти исторические события на совести политика из вчерашнего дня и обратим внимание на некоторые новые политические и экономические посылы кандидата на пост главы армянского правительства.
«У меня есть большая уверенность в возможности возвращения Гадрута, по части Шуши уверен наполовину». Возвращение освобожденных двух азербайджанских районов в состав бывшей НКАО, по мнению Кочаряна, возможно правовым путем, и на это может уйти два года. Правда, тут же следует оговорка, дескать, чтобы вести такие серьезные переговоры, нужно восстановиться и… урегулировать отношения с союзниками, то есть с ныне, мягко говоря, недружественной для Армении России. И вот сразу же после восстановления полноценных союзнических отношений с Россией можно добиться решения упомянутых им задач. И только Кочарян, один единственный Кочарян способен добиться воплощения этой геополитической задачи. Одним звонком, одной встречей в Кремле. Вот так легкомысленно один из претендентов на власть рассуждает о современной геополитике, региональной безопасности и соотношении сил Армении и Азербайджана. Для такого доморощенного политика игра судьбой своей страны равнозначна перебиранию четок грубыми волосатыми пальцами. Может, дырку от бублика и получит Кочарян, но точно не Гадрут…
А социальные проблемы армянских сел Карабаха он обещает решить разом, причем исключительно за счет пожертвований крупных армянских бизнесменов в России. Планируется расширить села, построив еще по 150 домов, например, в селе Ахташен. Средства же на эти цели будут направлены из 100 млн долларов, которые остались в фонде «Айастан».
Вчитываешься в эту чушь – волосы дыбом встают. Откуда у Кочаряна уверенность полностью вернуть Гадрут и наполовину Шушу с помощью мнимых союзников? Где у него спрятаны такие всемогущие союзники, и почему они до сих пор не помогли многострадальной Армении? Неужели Кочарян нарывается на новую войну? Ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях строго предупреждал реваншистские силы остерегаться необдуманных действий с куда более внушительными аргументами. К тому же, с помощью каких ресурсов Кочарян собирается за 24 месяца возродить из пепла разгромленную, по его же собственному признанию, армию?
Армения осталась не только без армии, но и без экономики. Политик с серьезным выражением лица и без зазрения совести выходит к избирателям с программой спасения разрушенной экономики и разгромленной армии за счет средств диаспорального фонда «Айастан». Так ведь власть карабахского клана и наследника Кочаряна – комично-трагичного Саргсяна расшатали именно громкие расследования грабежа финансовых потоков из единственного источника существования нищей армянской экономики - жалкой дойной коровы под названием «Айастан». Что в конце концов и вынудило диаспору поддержать приход к власти лучшего из худших, пообещавшего западному армянству не воровать и создать правовой контрольный механизм над инвестициями диаспоры. Других денег в прямокишечно-коньячной армянской экономике просто нет.
Кочарян с ереванским выражением лица нагло заявляет, что добьется ежегодного экономического роста в христарадной Армении в 10-12%. «После прихода нашей команды к власти положительные изменения будут ощутимы уже в течение нескольких месяцев. В период, когда я был президентом Армении, бюджет страны вырос в 8 раз. Только в эти годы в стране реализовывались программы строительства жилья для социально уязвимых групп», - говорит он.
Что такое экономический рост в 10-12% и как трудно его достичь (если вообще это возможно), особенно в период коронаэкономики, прекрасно понимает даже дилетант, знакомый с учебником политэкономии. Неужели Кочарян рассчитывает на такое большое количество необразованных людей в Армении, что раздает такие популистские лозунги? А на встрече с несведущими сельчанами Кочарян и вовсе пообещал субсидировать 5% от стоимости производства сельхозпродукции. И перенаправил все аргументы к Всемирной торговой организации. Что предусмотрено ВТО, простой армянский фермер, конечно же, не знает. Зато об этом хорошо знает и.о. министра финансов Атом Джанджугазян. И говорит об этом открыто. В минувшем, 2020 году Армения планировала реализовать 8 программ с помощью 48 мероприятий, на что было потрачено 11,5 млрд драмов (1 доллар=почти 520 драмов) - порядка 76% уточненного бюджета. Изначально для нужд сельского хозяйства из госбюджета планировалось выделить порядка 18 млрд драмов, однако затем эта сумма составила 15,2 млрд драмов. Сокращение финансирования составило 15%, а реализация - 65%. О каких субсидиях можно говорить при таких катастрофических темпах спада аграрного производства в Армении, не способного переварить даже выделенные бюджетом средства?
К тому же при всей олигофренической сущности действующей пашиняновской власти даже столь бездарное правительство не сумело бы так стремительно разрушить экономику и сельское хозяйство. Руины в Карабахе, как и руины в армянской экономике - наглядные последствия политики Кочаряна и Саргсяна. А Пашинян своим политкретинизмом лишь сбросил страну с края бездны. И сегодня душеприказчики армянского государства просят армянский народ дать им еще раз порулить разваленной страной. Шанс на еще одну попытку. Чтобы снести и сами руины. После 20-летнего правления, которое и обусловило крах сегодняшней Армении.