Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14 июня 2021, 22:47

Предвыборная гонка в любой стране характерна большими обещаниями партий и политиков, многие из которых опытные аналитики сразу относят к числу невыполнимых. Хотя относятся к ним с пониманием – нужно заручиться голосами избирателей, пусть даже для этого приходится несколько лукавить. Но предвыборные обещания армянских политиков в этом отношении просто метят в Книгу рекордов Гиннесса – настолько они фантастичны. Остановимся лишь на заявлениях второго президента Роберта Кочаряна – одного из главных претендентов на победу и наиболее опытного среди многочисленных претендентов. Придется проанализировать выступления политика, известного в Азербайджане репутацией головореза и бандита, а в самой Армении - узурпатора и палача, отдавшего приказ о расстреле мирных манифестантов. Но оставим эти исторические события на совести политика из вчерашнего дня и обратим внимание на некоторые новые политические и экономические посылы кандидата на пост главы армянского правительства.

«У меня есть большая уверенность в возможности возвращения Гадрута, по части Шуши уверен наполовину». Возвращение освобожденных двух азербайджанских районов в состав бывшей НКАО, по мнению Кочаряна, возможно правовым путем, и на это может уйти два года. Правда, тут же следует оговорка, дескать, чтобы вести такие серьезные переговоры, нужно восстановиться и… урегулировать отношения с союзниками, то есть с ныне, мягко говоря, недружественной для Армении России. И вот сразу же после восстановления полноценных союзнических отношений с Россией можно добиться решения упомянутых им задач. И только Кочарян, один единственный Кочарян способен добиться воплощения этой геополитической задачи. Одним звонком, одной встречей в Кремле. Вот так легкомысленно один из претендентов на власть рассуждает о современной геополитике, региональной безопасности и соотношении сил Армении и Азербайджана. Для такого доморощенного политика игра судьбой своей страны равнозначна перебиранию четок грубыми волосатыми пальцами. Может, дырку от бублика и получит Кочарян, но точно не Гадрут… А социальные проблемы армянских сел Карабаха он обещает решить разом, причем исключительно за счет пожертвований крупных армянских бизнесменов в России. Планируется расширить села, построив еще по 150 домов, например, в селе Ахташен. Средства же на эти цели будут направлены из 100 млн долларов, которые остались в фонде «Айастан». Вчитываешься в эту чушь – волосы дыбом встают. Откуда у Кочаряна уверенность полностью вернуть Гадрут и наполовину Шушу с помощью мнимых союзников? Где у него спрятаны такие всемогущие союзники, и почему они до сих пор не помогли многострадальной Армении? Неужели Кочарян нарывается на новую войну? Ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях строго предупреждал реваншистские силы остерегаться необдуманных действий с куда более внушительными аргументами. К тому же, с помощью каких ресурсов Кочарян собирается за 24 месяца возродить из пепла разгромленную, по его же собственному признанию, армию?