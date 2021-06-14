Эрдоган после встречи с Байденом: позиция Турции по С-400 не изменилась

Позиция Турции по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с президентом США Джо Байденом и по окончании саммита НАТО.

"Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке на переговорах с Байденом. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности", - подчеркнул турецкий лидер, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган считает, что у Анкары и Вашингтона нет нерешаемых проблем и нужно активно использовать диалог.