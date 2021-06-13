Эрдоган: Пусть и с 30-летним опозданием, справедливость в Карабахе восторжествовала

Пусть и с 30-летним опозданием, справедливость в Нагорном Карабахе восторжествовала. Как сообщает CNN Turk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге для журналистов по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в понедельник в Брюсселе.

Президент Турции отметил, что на смену конфликту в регионе пришли процветание и мир, открылись двери новой эры, которая заменит вражду на мир.