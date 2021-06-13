Чем дельта-коронавирус отличается от «классического» ковида

Симптомы у заразившихся мутацией коронавируса, впервые выявленной в Индии (вариант "Дельта"), отличаются от тех, что вызывают обычный вариант вируса. Об этом сообщил в интервью BBC профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор, руководящий исследованием, в ходе которого с начала мая анализируются симптомы заразившихся COVID-19.

По его словам, вариант из Индии вызывает чаще всего головные боли, насморк, хриплость. Повышенная температура встречается также, а потеря обоняния - реже, указал Спектор.

"Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, - говорит Спектор. - Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему".

"Наш посыл таков, - продолжает профессор. - Если вы молоды, то, скорее всего, у вас будут мягкие симптомы, вам может показаться, что это просто грипп или легкое недомогание, но, пожалуйста, не выходите из дома и закажите себе анализ на коронавирус".