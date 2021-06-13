Исторический саммит НАТО приковал внимание всего мирового сообщества. И не только потому, что саммит Североатлантического альянса собирается раз в два года, а вырабатывает стратегию военно-политического блока на долгие годы вперед. Саммит прошел в напряженной международной обстановке, в эпоху перезагрузки всей мировой системы, новых вызовов и угроз безопасности человечества, нарастающих противоречий между ведущими акторами девальвирующегося международного права.

Современный мир охвачен горячими точками, а некогда сплоченный НАТО раздирается противоречиями интересов вчерашних сплоченных союзников из коллективного Запада. В довершение всего изоляционизм «трампизма» усугубил возрастающую внутриблоковую конфронтацию и нарушил единое понимание и восприятие современных общемировых вызовов, обособив интересы склонных к самодостаточной политике региональных держав. Но к разговору о главных итогах саммита и его влиянии на последующие мировые процессы мы еще вернемся. Теперь же об интересах Азербайджана, привязанных к саммитам НАТО.

Долгие десятилетия алиевская дипломатия изыскивала любую возможность для актуализации карабахской тематики, пыталась воспользоваться каждой международной площадкой для подтверждения экспансионистского характера политики Армении против азербайджанской государственности. Каждый саммит НАТО зарождал в азербайджанском общественном мнении особый неподдельный интерес к приоритетам и будущей политике альянса к ситуации вокруг горячих точек. Впервые за долгие десятилетия альянс обошел своим вниманием проблему территориальной целостности Азербайджана, что стало откровенным признанием сложившихся реалий в регионе после завершения второй Карабахской войны. В прошлом во всех итоговых документах отражалась обеспокоенность НАТО ситуацией вокруг карабахского конфликта, а также выражалась консолидированная позиция о необходимости безусловного разрешения конфликта на основе Хельсинкских принципов, норм международного права, Устава ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана и его госсуверенитета.

И вот впервые НАТО обошел вниманием ситуацию на Южном Кавказе. Карабахский конфликт и для Североатлантического альянса – достояние новой истории. Во второй Карабахской войне Азербайджан очистил свою территорию от оккупационных войск, восстановил свою целостность и объявил карабахский конфликт завершенным. Нынешний статус-кво полностью отвечает интересам официального Баку, и это не осталось вне поля зрения альянса, прежде допускавшего лишь один сценарий карабахского урегулирования – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Вместе с этим НАТО оставил позади и риторику вокруг «формата переговорного процесса». Логика НАТО совпадает с логикой президента Ильхама Алиева, заявившего об окончании конфликта и всяческих переговорных процессов. Впервые в новой истории одно государство собственными силами, без участия и поддержки международных сил исполнило резолюции Совбеза ООН, расчистив территории, признанные международным сообществом оккупированными.