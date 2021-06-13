В Британии отложили отмену локдауна: число пациентов с ковидом растет

По его словам, «разумно подождать еще немного», чтобы дать системе здравоохранения время для вакцинации населения. Ранее планировалось снять ограничения по COVID-19 21 июня, передает «Коммерсант».

Как заявил Джонсон, число новых случаев коронавируса в стране растет на 64% каждую неделю, а в некоторых районах с особенно сложной ситуацией оно еженедельно удваивается. Власти рассчитывают, что продление ограничений позволит к 19 июля привить каждого взрослого британца по меньшей мере первым компонентом вакцины.

Нынешние ограничения в Великобритании предусматривают заполнение залов в театрах, кинотеатрах и концертных площадках наполовину, а также лимитируют число зрителей на стадионах. Ночные клубы по-прежнему закрыты. В пабах и кафе разрешено собираться группами не более 6 человек, на улице — не более 30 человек. Британцам рекомендуют работать из дома и ограничивать объятия с друзьями и родными.

К настоящему моменту в Великобритании более 41 млн человек получили первую дозу вакцины, почти 30 млн британцев привиты полностью. Однако заболеваемость растет. По оценкам Минздрава Великобритании, при сохранении нынешних темпов заболеваемости к 21 июня ежедневно будет 15 тыс. новых случаев заражения.