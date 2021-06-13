Байден рассказал детали переговоров с Эрдоганом

На пресс-конференции по завершении саммита НАТО, говоря об итогах переговоров с турецким лидером, хозяин Белого дома назвал позитивной и продуктивной свою встречу с Эрдоганом, а также выразил уверенность в достижении "настоящего прогресса" в американо-турецких отношениях, передает ТАСС.

В понедельник в Брюсселе на полях саммита НАТО прошла первая встреча президентов Турции и США - Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена.

"Я только что закончил встречу с президентом Турции Эрдоганом. У нас была позитивная и продуктивная встреча. В основном один на один", - отметил американский лидер

"Наши команды продолжат наши обсуждения, и я уверен, что мы достигнем настоящего прогресса между Турцией и Соединенными Штатами", - добавил Байден.

Он рассказал, что обсудил с Эрдоганом, как две страны будут "действовать дальше по целому ряду вопросов". "У наших двух стран большая повестка", - указал американский президент.