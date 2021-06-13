В Донбассе подорвались украинские военные
В Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
«В результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, второго — средней тяжести. Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Военнослужбы ВСУ.