Байден об условиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс зависит от ее борьбы с коррупцией, заявил в понедельник, 14 июня, президент США Джо Байден в ходе брифинга по итогам саммита НАТО.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это нелегко", - цитируют украинские СМИ главу Белого дома.

При этом Байден уточнил, что препятствием Киева на пути членства является коррупция, но не война нв Донбассе. "Нужно избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал он.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО до сих пор не предоставляет стране плана действий по присоединению, потому что «не хочет отправлять такой сигнал России». По словам дипломата, Украина уже провела достаточное количество реформ для вступления в альянс, передает Интерфакс.