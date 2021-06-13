Путин рассказал о планах сотрудничества с Ираном

"У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС, всё это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД, где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что у двух стран есть определенные программы, касающиеся обычного вооружения, "если до этого дойдет". Пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий ‒ это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк", - подчеркнул глава российского государства.