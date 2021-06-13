Макрон заявил о «миролюбивой атмосфере» на переговорах с Эрдоганом

«Эти переговоры прошли у нас в миролюбивой атмосфере», - подчеркнул французский лидер. «В ходе переговоров оба мы констатировали, что необходимо, исходя из наших коллективных целей, приложить все силы к тому, чтобы обеспечить совместную работу», - сказал Макрон.

Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проведенные на полях саммита НАТО, прошли в хорошей атмосфере. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, выступая на пресс-конференции по итогам встречи и завершившегося саммита, сообщает ТАСС.

Макрон сообщил, что в ходе переговоров «сделал целый ряд уточнений по темам, которые могли бы в противном случае быть искажены и использовались бы как повод для атак»: «В первую очередь это касается вопроса ислама. Я четко заявил президенту Эрдогану, что политика Франции отнюдь не заключается в том, чтобы вести нападки на какую-либо религию».

«Много миллионов наших сограждан являются верующими мусульманами... Хочу подчеркнуть, что... все, чего оно (французское государство) требует от мусульман, - это строго соблюдать законы и правила Французской Республики», - сказал Макрон.

Французский президент заметил, «что все эти сделанные Эрдогану уточнения были необходимы для того, чтобы избежать упрощенческого подхода, который уже привел к возникновению целой эскалации инцидентов и протестов [против Франции]».

«Президент Эрдоган с пониманием воспринял все эти разъяснения с моей стороны и дал понять, что для него важны как безопасность Франции, так и сплоченность ее населения». «При этом я ему напомнил, что для Франции является важной целью уважать все религии», - сказал Макрон.

«Это тот путь, на котором мы можем создать линии сотрудничества [с Турцией] и полезных действий», - отметил в заключение французский президент.