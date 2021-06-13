Несколько армянских журналистов получили отказ в аккредитации на футбольный чемпионат Европы, проходящий в эти дни в 11 городах, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, называются имена Давида Егиазаряна (News.am) и Карена Рафаэляна (Vnews). Сообщается, что в мае они получили аккредитацию, но с оговоркой, что ее могут отменить, если правоохранительные органы какой-либо из стран-организаторов решат, что журналисты имеют связь с преступностью. Вето одной из принимающих стран блокирует выдачу аккредитации.

Уже после начала чемпионата Европы журналисты получили письмо от УЕФА, что в аккредитации им отказано по решению одной из стран-организаторов. Армяне предполагают, что это произошло по инициативе Азербайджана.

СМИ пишут, что Егиазарян планировал посетить шесть матчей группового этапа в Санкт-Петербурге. Сейчас данным вопросом занимается Федерация футбола Армении.

Не исключено, что армянам выдадут аккредитации наподобие тех, которые позднее получили комментаторы российского телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Константин Генич.