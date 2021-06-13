Зеленский прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что приветствует заявление НАТО, подтверждающее возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Приветствую понимание партнерами из стран НАТО всех рисков и вызовов, с которыми мы имеем дело… Украина заслуживает должную оценку ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности», — написал он в Twitter.

Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявив о необходимости этих стран продолжать реформы. При этом сроков возможного вступления этих стран в организацию не называлось.

Ранее Байден заявил, что для вступления в НАТО Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны — убедить членов альянса в необходимости принять ее. Он также заявил, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе.