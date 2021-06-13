Турецкие СМИ раскрыли детали визита Эрдогана в Шушу

Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу. Как сообщает агентство Anadolu, прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии в Шуше, освобожденной 28 лет спустя от армянской оккупации.

После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

После этого президент Турции совершит прогулку по Шуше.

Отметим, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан 15 июня. В состав делегации также входят министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омар Челик, депутат от Партии справедливости и развития и глава турецкой группы в НАТО Осман Ашкын.