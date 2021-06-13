Путин и Байден обсудят Карабах

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине, Нагорном Карабах е, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ отметил, что была проведена очень основательная подготовительная работа, в повестке предстоящей встречи отражены практически все темы, которые сейчас волнуют российскую и американскую стороны.

"Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", - рассказал Ушаков.