В Израиле отменили обязательное ношение масок в помещениях

Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях со вторника, 15 июня, в связи с низким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую обязательство носить маски со вторника, 15 июня", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Исключение составляют несколько случаев, в том числе маски остаются обязательными для тех, кто направляется на карантин, для сотрудников и пациентов гериатрических учреждений.

Отмечается, что для медиков будут разработаны специальные инструкции, при контакте с какими пациентами необходимо ношение маски. В начале июня министр здравоохранения Юлий Эдельштейн пообещал, что гражданам разрешат не носить маски в помещениях, если показатели заболеваемости коронавирусом в Израиле не начнут расти.

В последние дни в Израиле выявляются единичные случаи заболевания COVID-19.