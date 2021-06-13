Профессор Айгюн Аттар вместе с Эрдоганом едет в Шушу На могилу деда
Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции профессор Айгюн Аттар находится в делегации, сопровождающей президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу. Как сообщает турецкая газета Sabah, Айгюн Аттар посетит могилу своего деда в Шуше.
«Дедушка, пусть успокоится твоя душа. Твоя внучка, будучи членом официальной делегации Турции, едет в Азербайджан, в Шушу. Я еду, чтобы расцеловать землю, которую наши шехиды освободили ценой своих жизней. Да здравствует азербайджанский народ и Верховный главнокомандующий. Тысячекратная благодарность Турции и президенту Эрдогану, которые с самого начала были рядом с Азербайджаном», - сказала Айгюн Аттар.