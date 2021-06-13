Суд над экс-депутатом Рафаэлем Джабраиловым состоится 17 июня

Стала известна дата суда по уголовному делу находящегося под арестом бывшего депутата Рафаэля Джабраилова. Как сообщает haqqin. az, подготовительное заседание суда, которое будет проведено в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 17 июня.

Уголовное дело находится в исполнении судьи Ахмеда Гулиева.

Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джабраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба). Решением суда в отношении экс-депутата избрана мера пресечения в виде ареста.