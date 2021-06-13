Горит химический завод, раздаются взрывы. Здание практически уничтожено. Весь район окутал плотный дым, в котором могут содержаться серная кислота, азот и свинец. Власти обратились к населению с просьбой по возможности не выходить на улицу. Жителей окрестных домов эвакуировали.

Водой тушить пожар нельзя, это может привести к экологической катастрофе, есть опасность, что химикаты попадут в приток реки Миссисипи, который находится всего в 300 метрах от завода.