Женщина, обратившаяся в колл-центр МВД «102» и отдел полиции города Мингячевир, сообщила, что неизвестный сорвал ее золотое ожерелье.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе шекинской региональной группы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый житель села Танрыгулулар Евлахского района Анар Юсифли. Украденное ожерелье было изъято у него в качестве вещественного доказательства.

В своих показаниях задержанный признался в совершенном преступлении.

Проводится расследование.