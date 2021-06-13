Пашинян пообещал лично заняться «ржавыми гвоздями»

В Армении в самом разгаре предвыборная кампания, которая стартовала 7 июня. Как пишут армянские СМИ, парламентские выборы (20 июня) станут самыми ожесточёнными и могут повлиять на ход истории Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в последние несколько дней в ходе агиткампаний показывает собравшимся молоток, заявляя при этом, что «все раздающие избирательные взятки будут выброшены в яму в течение этих двух дней».

«Времена бархата заканчиваются, дорогой народ», - сказал Никол Пашинян, держа в руках молоток с гвоздодером, пишет aysor.am

«Вы ведь знаете, зачем этот инструмент? Этот инструмент предназначен для выдергивания ржавых гвоздей. С 21 июня я лично займусь ржавыми гвоздями», - сказал и.о. премьер-министра.