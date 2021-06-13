Спецназ Турции задержал одного из лидеров ИГИЛ

Спецслужбы Турции схватили и доставили из Сирии в страну одного из главарей террористической организации ИГИЛ Касыма Гюлера, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.

Anadolu со ссылкой на источников в структурах безопасности сообщает, что успешная операция в Сирии проведена усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. Решение о ее проведении было принято после получения информации о готовящихся терактах в Турции.

Согласно разведданным, Касым Гюлер под кодовым именем Абу Усама аль-Турки планировал пересечь сирийско-турецкую границу с большим количеством оружия и боеприпасов и совершить «резонансные теракты». При террористе в момент задержания было большое количество документации преступной организации.

Гюлер в 2008-2010 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане и Пакистане, в 2014 году вступил в ИГИЛ. Cчитался ответственным по финансированию террористов в России, Европе и Турции.