Армянские контрактники массово увольняются из армии

Пока исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян говорит о проведении реформ в армии, повышении заработной платы военнослужащих-контрактников, в течение последних дней поступают массовые заявления об увольнении от этих самых военнослужащих. С таким утверждением выступила армянская газета «Жоховурд».

Согласно сообщению издания, армянские военные жалуются на отсутствие элементарных условий: нет условий для ночлега, нет продуктов питания, нет туалета. Низкая зарплата и многочисленные кредиты. Власть же вместо решения этих вопросов дает предвыборные обещания, тогда как армия стремительно пустеет, утверждает газета.

По ее сведениям, в эти дни около 50 военнослужащих-контрактников подали заявления об увольнении. Чтобы получить разъяснения, «Жоховурд» побеседовала с одним из командиров корпуса в Гегаркунике. Последний подтвердил, что такие заявления существуют. «Процесс представления демобилизационных отчетов идет уже 5-6 месяцев, но к условиям службы это не имеет никакого отношения. Здесь вопрос исключительно заработной платы, семейных условий, и не только контрактников, но и офицерского состава. У людей есть кредиты, тысячи проблем, как и у любого гражданина», — отметил он, подчеркнув, что, в любом случае, проблема не в приграничной обстановке.

«Есть люди, представившие заявления, но они ждут, пока ситуация разрядится, потому что не хотят покидать свои подразделения, заявления есть, возможно, их число увеличится», — добавил военный.