Пашинян созвал своих сторонников на общенациональный митинг в Ереване

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал своих сторонников из всех областей республики 17 июня на общенациональный митинг и шествие в Ереване по случаю внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на 20 июня. Об этом он заявил во вторник в городе Сисиан Сюникской области, передает ТАСС.

"Мы обсудили, что партия "Гражданский договор" устроит общенациональный митинг и шествие 17 июня в 20:00 на площади Республики в Ереване. 17 июня все наши сторонники должны собраться на площади Республики из всех уголков страны", - заявил он.

Ранее партия Пашиняна "Гражданский договор" и предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна подавали заявки в мэрию Еревана с просьбой дать разрешение на проведение митингов 18 июня на площади Республики. Несмотря на то, что мэрия решила отказать блоку Кочаряна, суд дал разрешение на митинг, после чего команда Пашиняна сменила дату своего митинга. "Мы это делаем по той причине, что сила, которая потерпит поражение, хочет попасть под дубинки полицейских и преследует цель делегитимировать выборы. Мы не дадим им такого шанса", - сказал Пашинян.