Раиси - политик жестких консервативных убеждений, а его карьера прочно связана с органами прокуратуры Ирана. В 1985 году он стал заместителем прокурора Тегерана и в этом качестве организовывал массовые казни противников режима. Затем был прокурором в столице, начальником Генеральной инспекции Ирана, с 2002 года – заместитель прокурора Ирана, а с 2014 по 2016 год – генеральный прокурор страны. Отсюда его образ жесткого и бескомпромиссного борца с коррупцией. В то же время Раиси подался в президенты с позиции главы фонда имама Резы – «Астан-и Кудс Разави», очень древней, очень богатой и влиятельной организации, которая обеспечивает кандидату высокий уровень поддержки в элитных кругах.

До президентских выборов в Иране остались считаные дни, и уже практически никто не сомневается, что победа на них достанется 60-летнему Ибрагиму Раиси. Он явный фаворит, список кандидатов сильно присушили, убрав из него потенциально сильных конкурентов, и 18 июня результат предрешен. Несмотря на то, что президент в Иране фигура не самая сильная в политическом плане, нынешний выбор может оказать большое влияние на перспективы страны.

С приходом Ибрагима Раиси на президентскую позицию из иранской политики уйдет даже тот призрак реформаторства, которое в весьма слабом виде представлял Хасан Роухани. Голос нескольких поколений, выросших сильно позже исламской революции и ирано-иракской войны, практически не слышен и не представлен. А ведь половина населения Ирана в возрасте до 35 лет, и то, что она не видит никакой перспективы, создает сильнейшее общественное недовольство, которое накапливается уже долгие годы. Консервация режима и, больше того, его ужесточение после прихода к власти Раиси – это значительный фактор обострения внутренней ситуации.

Сейчас Тегеран постарается всячески использовать в свою пользу настроенность Белого дома вернуться в «ядерную сделку» и за счет отмены ряда санкций улучшить экономическое положение в стране. Но на какие-то масштабные реформы или отход от общего конфронтационного отношения к Западу, который бы позволял надеяться на приток инвестиций, как это было в 2015 году, рассчитывать не приходится.

Сам Ибрагим Раиси идет в президенты с понятным расчетом. У него тесные связи с верховным правителем аятоллой Али Хаменеи.

Возникает ситуация, когда страна требует преобразований, а верхушка консервирует устаревшие порядки и фактически останавливает развитие. Выбирая 18 июня президента, иранцы выбирают вот такое будущее. А другого выбрать нет возможности.