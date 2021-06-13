Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 16 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 20-23 градуса тепла, днем 28-33 градуса, в Баку ночью 21-23 градуса выше нуля, днем 31-33 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы - до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды составит 21-22 градуса на северном побережье (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба), и 22-23 градуса на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших).
В среду в Баку ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.
В регионах Азербайджана день также ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах ночью и утром возможны грозы, кратковременные дожди и выпадение града. Утром местами опустится туман, будет дуть восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 32-37 градусов, в горах ночью 10-15 градусов выше нуля, днем 20-25 градусов тепла.