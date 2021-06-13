В России снова более 14 тысяч заражений ковидом, 379 умерших

Еще 14 185 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Из них 2 124 (15,0%) выявлены активно без клинических проявлений.

С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае было более 8-9 тыс., пишет Интерфакс.

Скончались за сутки 379 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 127 180. Поправились и выписаны 4,81 млн пациентов, в том числе 8 597 за сутки.