Итак, «Нефтчи» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с тбилисским «Динамо».

Первый матч должен состояться 6 или 7 июля в Тбилиси, ответная игра - 13 или 14 июля в Баку.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится завтра в 14:00. "Нефтчи" и там будет "несеяным". На этот раз из-за низкого рейтинга тбилисского "Динамо".

* * * 13:50

Сегодня, в 14:00 по бакинскому времени, в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие чемпион Азербайджана «Нефтчи».