Жеребьевка Лиги чемпионов: «Нефтчи» сыграет с тбилисским «Динамо» обновлено 14:15
Итак, «Нефтчи» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с тбилисским «Динамо».
Первый матч должен состояться 6 или 7 июля в Тбилиси, ответная игра - 13 или 14 июля в Баку.
Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится завтра в 14:00. "Нефтчи" и там будет "несеяным". На этот раз из-за низкого рейтинга тбилисского "Динамо".
* * * 13:50
Сегодня, в 14:00 по бакинскому времени, в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие чемпион Азербайджана «Нефтчи».
Накануне жеребьевки УЕФА по традиции разбил команды на группы. В результате число потенциальных соперников «Нефтчи», который из-за низкого рейтинга попал в число «несеяных» клубов, сократилось с 16 до 4. Это «Лудогорец» (Болгария), «Шериф» (Молдова), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) и «Кайрат» (Казахстан).
Матчи 1-го раунда пройдут 6/7 и 13/14 июля. А жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится уже завтра.