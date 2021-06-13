Путин подписал указ: Россия до октября не будет выдворять мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Президент России Путин подписал Указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента Владимира Путина.