Турецкие исследователи обнаружили разветвленную систему коммуникаций под культовыми стамбульскими сооружениями – Святой Софией, дворцом Топкапы и церковью Святой Ирины. Об этом сообщило информагентство DHA.

Историк Арза Улаш исследовала подземелья старой части Стамбула в течение трех лет. В архивах и библиотеках она нашла османские свидетельства о 285 подземных сооружениях, к 59 из которых на данный момент нет доступа.

По словам Улаши, уникальные подземные цистерны, колодцы, водные пути и резервуары, которые использовались на протяжении веков для водоснабжения города, сейчас находятся в запущенном состоянии.

Также ученая подчеркнула, что легенда о сети тоннелей, ведущих к Святой Софии, в ходе ее работы не подтвердилась.