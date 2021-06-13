Ученые создали вакцину от болезни Альцгеймера

Специалисты из словацкой биотехнологической компании Axon Neuroscience разработали вакцину от болезни Альцгеймера, способную замедлить ухудшение когнитивных функций. Подробнее о ней они рассказали в статье в журнале Nature Aging.

Значимой разницы в тестах на когнитивные функции у двух групп в целом исследователи не выявили. Однако, сравнивая группу, получавшую плацебо, и подгруппу с наиболее высокими значениями биомаркеров, свидетельствующих о наличии в мозге скоплений тау-белка и бета-амилоида, ученые пришли к выводу, что для них вакцина способна замедлить ухудшение когнитивных функций почти на треть.

Исследование проводилось на небольшой выборке и было направлено в первую очередь на то, чтобы понять, безопасна ли вакцина, отмечают авторы работы. В этом плане препарат себя оправдал, не вызвав никаких клинически значимых побочных эффектов. Однако, чтобы изучить его эффективность, необходимы испытания на большем количестве человек. Они запланированы на начало 2022 года.