Пропавшего жителя Агдама разыскивают с помощью дронов

Ведутся поиски пропавшего жителя Агдамского района. Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 8 июня в отдел полиции района поступила информация об исчезновении жителя села Сеидли Джасарета Хатемханова.

Со дня получения информации сотрудники Агдамского районного отдела полиции и Агентства Азербайджана по разминированию приступили к поискам на территории района. В данный момент розыскные мероприятия продолжаются.

Предположительно, Хатемханов пропал, перейдя на освобожденные от оккупации и неразминированные территории, поэтому поисковые операции проводятся именно в этих районах. Из-за минной опасности и сложного рельефа также используются дроны.