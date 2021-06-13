16:16

В 3-часовую кампанию Axşambazarı, проведенную Kontakt Home в прошлую субботу, присоединилось рекордное количество людей. 12 июня, вечером с 9 до 12 часов, тысячи людей отправились в магазины “Украинский круг” и “Сумгаит 10 мкр”, чтобы приобрести любимые товары со скидкой до 50%.

Учитывая спрос, акция Axşambazarı вновь пройдет в эту пятницу в магазинах Kontakt Home: “Иншаатчилар” и “Станция Бакиханов”. Когда другие магазины закрываются, в Kontakt Home начинаются мегаскидки! Не упустите эту возможность, ведь таких условий больше нигде нет!