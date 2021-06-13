К акции Axşambazarı сети Kontakt Home присоединилось рекордное число людей фото; видео
В 3-часовую кампанию Axşambazarı, проведенную Kontakt Home в прошлую субботу, присоединилось рекордное количество людей. 12 июня, вечером с 9 до 12 часов, тысячи людей отправились в магазины “Украинский круг” и “Сумгаит 10 мкр”, чтобы приобрести любимые товары со скидкой до 50%.
В список самых покупаемых товаров в ночь кампании вошли: кондиционер Mitsubishi на 70-80 кв.м. , холодильник GA-B379SLUL бренда LG, пылесос Philips C9732/01 , телевизор LG NanoCell с экраном в 124 см, смартфоны Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi Note 9, спальняя мебель Alyans-Paris , угловой диван Avropa бренда Saloglu.
Сеть Kontakt Home, главная миссия которой - радовать людей, выражает бесконечную благодарность всем, кто, проявив интерес к кампании Axşambazarı, пришел в магазин, а также обещает неустанно работать, чтобы оставаться самой востребованной и радующей сетью.
Учитывая спрос, акция Axşambazarı вновь пройдет в эту пятницу в магазинах Kontakt Home: “Иншаатчилар” и “Станция Бакиханов”. Когда другие магазины закрываются, в Kontakt Home начинаются мегаскидки! Не упустите эту возможность, ведь таких условий больше нигде нет!
Напомним, в настоящее время Kontakt Home - эксклюзивный дистрибьютор таких мировых брендов в Азербайджане, как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann и официальный дистрибьютор более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также является официальным центром продаж бренда Apple.
В настоящее время сеть насчитывает 31 магазин по всей стране и интернет-магазин kontakt.az. Вы можете найти ближайший магазин Kontakt Home здесь.