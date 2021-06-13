Армия Израиля по всей стране развернула "Железный купол"
Армия обороны Израиля развернула батареи противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Чрезвычайные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel во вторник, 15 июня.
Согласно сообщению, этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом.
"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", – заявил начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.
Также сообщается, что армия направила подкрепление на Западный берег. А полицию привели в состояние повышенной готовности. В Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек. Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.