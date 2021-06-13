В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 177 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 264 случая заражения коронавирусом, из этого числа 328 876 человек благополучно прошли лечение, 4 958 пациентов клиник скончались. Лечение 1 430 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 637 889 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 316 - за минувшие сутки.