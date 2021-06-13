Итак, президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поставили свои подписи под Шушинской декларацией Азербайджана и Турции. Что же это за документ? И о чем идет речь в этом стратегическом соглашении?

Весь регион затаив дыхание скрупулезно следит за историческим визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу. Эксперты и обозреватели пытаются поймать каждый взгляд, каждое слово лидеров Азербайджана и Турции. Еще задолго до многообещающего визита, в марте, в Анкаре во время своего громкого выступления Эрдоган сам внес интригу в свой предстоящий визит в Шушу. Турецкий лидер анонсировал подписание важнейшего соглашения, которое окажет влияние на развитие ситуации во всем регионе.

Вопреки умозаключениям армянского экспертного сообщества, Шушинская декларация Алиева и Эрдогана преследует главнейшую стратегическую цель – диалог и сотрудничество в регионе. К тому же, речь идет об усилении роли и ответственности Турции в жизнедеятельности и устойчивости механизма стабилизации ситуации.

Эрдоган и Алиев договорились о главном – наконец, определены политические и правовые рамки качественной трансформации союзнических отношений двух государств. В то же время Алиев и Эрдоган с должным вниманием и ответственностью относятся к миссии миротворческого контингента российских войск в Карабахе. И открыто заявляют о поддержке взаимодействия российских миротворцев и турецкого военного контингента, расположенного во второй столице Карабаха – городе Агдам. Более того, именно российско-турецкий кондоминиум станет прочной основой для развития мирных инициатив и будущего сосуществования азербайджанского и армянского народов.

Но вместе с этим расширяющееся с каждым днем активное военное сотрудничество Азербайджана с Турцией является гарантией для окончательного нивелирования реваншистских сил, намеренных пересмотреть сложившийся после второй Карабахской войны статус-кво в регионе. Однако военно-оборонительная мощь Азербайджана, которая опирается на взаимодействие с Турцией – выраженное заверение для будущего стабильного мира, развития и процветания азербайджанского и армянского народов. И военно-техническое сотрудничество двух стран в соответствии с международными обязательствами направлено не на потенциальные агрессивные действия, а строго на укрепление устоев мирного сосуществования.

В этой связи, Алиев и Эрдоган особо подчеркивают в Декларации о заявленных намерениях совместных действий, которые не направлены против интересов и безопасности третьих стран. Что отражает основные приоритеты внешнеполитических концепций двух государств.

Военно-стратегические союзнические отношения Азербайджана и Турции лишь распространяются на сферу борьбы с терроризмом, всеми его формами и проявлениями, распространением оружия массового поражения, оргпреступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией, что вносит лепту в укрепление системы региональной стабильности и международной безопасности.