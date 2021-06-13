В Шуше Мехрибан Алиева встретилась с Эмине Эрдоган видео
В Шуше прошла встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
В Шуше прошла встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
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