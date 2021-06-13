«Мы еще раз показываем, что и впредь будем вместе, обеспечим безопасность друг друга. Турция и Азербайджан будут поддерживать друг друга». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил сегодня президент Ильхам Алиев на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.

«В декларации нашел свое отражение вопрос об открытии Зангезурского коридора. Это результат новой геополитической ситуации, сложившейся после второй Карабахской войны. Сегодня мы говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железной, автомобильной дорогами, мы создаем этот коридор практической работой. Отражение этого вопроса в совместной Декларации о союзничестве имеет большое значение», - сказал глава азербайджанского государства.