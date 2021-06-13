Ильхам Алиев заявил о союзнических отношениях с Турцией: «Это новый Карсский договор» обновляется 18:00
«Мы еще раз показываем, что и впредь будем вместе, обеспечим безопасность друг друга. Турция и Азербайджан будут поддерживать друг друга». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил сегодня президент Ильхам Алиев на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.
«В декларации нашел свое отражение вопрос об открытии Зангезурского коридора. Это результат новой геополитической ситуации, сложившейся после второй Карабахской войны. Сегодня мы говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железной, автомобильной дорогами, мы создаем этот коридор практической работой. Отражение этого вопроса в совместной Декларации о союзничестве имеет большое значение», - сказал глава азербайджанского государства.
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«Сегодня знаменательный день в нашей истории, в нашей жизни. Исторический день. Сегодня мы приветствуем дорогого президента братской страны – Реджепа Тайипа Эрдогана на карабахской земле». Как сообщает haqqin.az, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Впервые мы вместе на карабахской земле, в Шуше. Этот визит имеет историческое значение. Потому что подписанная сегодня совместная декларация, декларация о союзничестве, выводит наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации, подписанной сегодня, - Шушинская декларация о союзнических отношениях. В декларации делается ссылка на исторический Карсский договор. Подписанная совместная декларация определяет направления нашего будущего сотрудничества», - сказал Ильхам Алиев.