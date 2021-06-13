Алиев и Эрдоган побывали на источнике «Хан гызы» в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган побывали на источнике «Хан гызы» в Шуше, сообщает АзерТАдж.