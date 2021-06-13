После того как в турецких и азербайджанских СМИ был процитирован фрагмент выступления Эрдогана на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором лидер Турции призывает участников саммита поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации, международные обозреватели, указав на максимально высокий уровень делегации, которая должна была сопровождать лидера Турции, предположили, что в Шуше, где должны были встретиться Эрдоган с Алиевым, скорее всего, будет подписано важное и, не исключено, беспрецедентное двустороннее соглашение.

Как известно, нынешний визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был анонсирован еще в прошлом месяце, а потому политических сенсаций вроде не предвещал.

Хотя изначально предполагаемый вариант развития событий был маловероятен, поскольку в своих публичных выступлениях азербайджанский президент Ильхам Алиев множество раз заявлял, что суверенитет Азербайджана полностью исключает размещение на его территориях иностранных военных баз и контингентов. Более того, политическая философия неприсоединения занимает важнейшее место во внешнеполитической доктрине и концепции национальной безопасности Азербайджана.

Судя по обнародованному содержанию и духу Шушинской декларации, которую подписали сегодня во второй половине дня президенты Алиев и Эрдоган, первоначальные оценки и опасения международных обозревателей оказались ошибочными.

Азербайджан и Турция определили новый фундаментальный подход к строительству новой системы безопасности в карабахском регионе, который сложился в период второй Карабахской войны – речь идет о российско-турецком кондоминиуме как гарантии долгосрочного и устойчивого мира и развития. Сразу же после подписания Шушинской декларации, которую Ильхам Алиев сравнил с историческим Карсским соглашением - а в указанном азербайджанским лидером документе Россия сыграла первостепенную роль, в своем выступлении Эрдоган особо подчеркнул историческую роль президента России Владимира Путина в предотвращении катастрофы в регионе, приостановлении боевых действий и локализации ситуации.

Эрдоган остановил свое внимание не только на возникшем геополитическом треугольнике Азербайджан-Турция-Россия, но и высказал свои чаяния о необходимости расширения партнерства стран региона до «платформы семи государств».

Таким образом, Шушинская декларация дезавуировала главные опасения и неуместные ожидания – войск НАТО, в том числе и турецких военных баз, в кавказском регионе не будет. А скрепленный подписями двух лидеров качественно новый военно-политический союз Азербайджана и Турции вовсе не направлен против третьих государств. Наоборот, этот союз в тесном взаимодействии с Россией направляет все свои усилия на возрождение мирной и стабильной жизни, становление новой геоэкономики и процветание региона.