Мехман Алиев: «Миссия Эрдогана согласована с Кремлем» по горячим следам
«Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу — это четкий посыл националистическим силам в Армении: “Даже не думайте о реванше!”» - заявил в беседе с haqqin.az политолог, гендиректор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев. Турция таким образом показывает, убежден М.Алиев, что она присутствует в регионе, ее наличие здесь не завершилось с окончанием 44-дневной войны и подписанием документа об участии в миссии по наблюдению за соблюдением трехсторонних соглашений.
«Сейчас в Армении раздаются реваншистские заявления типа - вот поменяется геополитическая ситуация, армянский народ воспрянет духом, соберется с силами и пойдет возвращать все потерянное в результате 44-дневной войны. Так вот, визит президента Турции - это месседж о том, что ничего не изменится и деоккупация азербайджанских земель всерьез и надолго. И в этом заинтересована не только Турции, а еще и более серьезная геополитическая сила», - подчеркивает он.
«И в этой позиции Турции нет ничего такого, что пересекалось бы с интересами России. Между Москвой и Анкарой происходит беспрецедентное со времен Османской империи и царской России сотрудничество в регионе и мире, которое уже простирается от Южного Кавказа, Ближнего Востока до Центральной Азии и Афганистана. Наблюдаются очень серьезные, практически глобальные контакты Москвы и Анкары. И Россия в курсе той миссии, с которой Эрдоган приехал в Нагорный Карабах, все происходящие там процессы согласованы с Кремлем», - не сомневается М.Алиев.
Как считает журналист-политолог, визит Эрдогана в Нагорный Карабах имеет очень важное значения для заключения окончательного мирного соглашения по карабахскому конфликту. «Встреча в Шуше - довольно ясная форма демонстрация горячим головам в Армении того, что статус-кво уже не изменить и надо принимать решения в соответствии со сложившейся ситуацией. В то же время открывается уникальная перспектива для углубления азербайджано-турецкой интеграции. Фактически страны выходят на абсолютно новый уровень интеграционных отношений. За этим, безусловно, последуют очень важные решения для развития как двустороннего, так и регионального сотрудничества», - резюмирует он.