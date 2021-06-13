«Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу — это четкий посыл националистическим силам в Армении: “Даже не думайте о реванше!”» - заявил в беседе с haqqin.az политолог, гендиректор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев. Турция таким образом показывает, убежден М.Алиев, что она присутствует в регионе, ее наличие здесь не завершилось с окончанием 44-дневной войны и подписанием документа об участии в миссии по наблюдению за соблюдением трехсторонних соглашений.

«Сейчас в Армении раздаются реваншистские заявления типа - вот поменяется геополитическая ситуация, армянский народ воспрянет духом, соберется с силами и пойдет возвращать все потерянное в результате 44-дневной войны. Так вот, визит президента Турции - это месседж о том, что ничего не изменится и деоккупация азербайджанских земель всерьез и надолго. И в этом заинтересована не только Турции, а еще и более серьезная геополитическая сила», - подчеркивает он.