Шенол Гюнеш в Баку: «Завтра у нас финал с Уэльсом, а в поражении от Италии виноват я»

«Рады, что приехали в Баку, - говорит опытный наставник. - Чувствуем себя здесь как дома и благодарим за это Азербайджан. Тут отличный стадион.

Вместо того, чтобы обсуждать прошлые поражения, нужно думать о будущем. Игры с Уэльсом и Швейцарией крайне важны. Хотим показать хорошую игру и добиться приемлемого результата.

Иногда бывает, что на групповой стадии команды запрягают медленно, но затем разгоняются. На Евро-2016 Португалия с трудом вышла из группы, а затем стала чемпионом.

В первом матче Италия превосходила нас. Мы знали, что они сильнее, но хотели противопоставить что-то, но не получилось. Мы проиграли по моей вине. Но это в прошлом. Надо думать о будущем. Сборная Уэльса хороша. Им тоже нужно выигрывать. 6 или 4 очка дадут нам возможность выйти из группы.

Поражения всегда обсуждаются и критикуются. У каждого есть свой взгляд. Конечно, изменения в составе могут быть.

В рейтинге ФИФА мы уступаем все трем соперникам. Ближе всех к нам Уэльс. Они сыграли вничью со Швейцарией. Завтрашний матч для нас как финал. И матч со Швейцарией тоже будет как финальный, потому что в обеих играх нужно будет набирать очки».