Первоначально, говорят, посещение Азербайджана планировалось на май, но было перенесено. Если это так, то в результате переноса сроков получилось многократное усиление эффекта.

Нынешний приезд президента Эрдогана в Азербайджан совсем не вписывается в рамки пусть очень важного, но дежурного государственного визита. Очень уж много в нем переплелось смыслов и символов, а сам турецкий президент назвал его поездкой к брату. А с братом какой официоз?

Во-первых, получилось приурочить это незаурядное событие к Дню национального спасения, и это недвусмысленный способ со стороны турецкого лидера продемонстрировать уважение к Гейдару Алиеву и его сыну - политическому наследнику, продолжившему политику своего отца – собственно, политику национального спасения и возрождения. Безусловно, этот знак был прочитан и соответствующим образом оценен.

Во-вторых, появилась возможность вместе посмотреть матч чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Уэльса, который пройдет в Баку. Этот неформальный штрих – весьма тонкое и теплое дополнение к заявленной атмосфере братства.

Посещение Физули и Шуши подчеркивает военно-политический аспект этого братства. Турция тем самым присоединяется к празднику победы в 44-дневной войне после почтительной паузы, во время которой Азербайджан воздал право почести своим солдатам, отметил историческое воссоединение земель и приступил к их возрождению. Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что это совместная победа, а теперь Эрдоган еще раз показывает, что был и остается гарантом достигнутого непростыми боевыми усилиями, никакого отката, не говоря о реванше, Турция не позволит.

Весьма показательно, что в Баку Эрдоган направился сразу после участия в саммите НАТО в Брюсселе. Этот знак тоже считывается буквально: президент Турции, при всей своей особой позиции в Североатлантическом альянсе, был и остается представителем этой непростой и могущественной организации. В его лице Азербайджан и президент Ильхам Алиев в известной степени имеют доступ к ресурсам и возможностям, которые превышают немалые ресурсы и возможности, собственно, братской Турции. Такие явные сигналы, мы же понимаем, отлично считываются не только, да и не столько Арменией.

Москва и Анкара стараются выстраивать специфические отношения партнеров-конкурентов. С другой стороны, покупка российских систем ПВО С-400, удручившая партнеров по НАТО, показывает западным союзникам Турции, что у нее имеется своя непростая игра, и ее право на такую игру нужно учитывать и уважать.

Шушинская декларация, где России уважительно предлагается занять партнерское место в системе безопасности региона, как раз показательный продукт такой политики, в которой место инициатора за Турцией, причем Азербайджан не пассивный объект турецких инициатив, а их содеятель. Ситуация, когда бы Россия и Турция договорились по поводу Азербайджана без Азербайджана, исключается в принципе. Это прямое политическое следствие недавней совместной военной победы и само по себе огромная победа. Алиеву и Эрдогану есть что отметить в качестве общих заслуг во время нынешних встреч. Основа для будущих совместных побед заложена.